Винер-Усманова: «Скорее всего, Вигдорчик будет работать с групповыми упражнениями в сборной России»

Главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер-Усманова объяснила приглашение экс-тренера сборной Израиля Ирины Вигдорчик в штаб национальной команды.

«Мы не в первый раз приглашаем авторитетных иностранных специалистов. Так, на протяжении 18 лет с нами работала Людмила Димитрова из Болгарии, — приводит слова Винер-Усмановой ТАСС. — Что касается Вигдорчик, то мы сейчас определяемся, в каком направлении будем сотрудничать с этим тренером. Скорее всего, она будет работать с групповыми упражнениями. Татьяна Сергаева прекратила работу с командой. Вигдорчик — хороший специалист, выразила желание приехать работать в Россию».

В воскресенье, 28 ноября, стало известно, что Вигдорчик, ранее тренировавшая сборную Израиля, будет работать с российскими спортсменками в процессе подготовки к Олимпиаде в Париже-2024.