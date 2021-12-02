Сестры Аверины тремя словами описали Винер-Усманову

Россиянки Дина и Арина Аверины кратко описали президента Всероссийской федерации художественной гимнастики, главного тренера национальной сборной Ирину Винер-Усманову.

«Справедливая, мудрая, великая», — приводит слова Дины Авериной «РИА Новости».

«Ну как в три слова все уместить? Скажу так: любящая, мудрая, заботливая», — ответила Арина Аверина спустя некоторое время.

«Из последнего запомнила от Ирины Александровны, что надо верить в себя. На чемпионате мира мы с ней долго стояли в обнимку, она много всего говорила. И перед последними выходами в многоборье сказала: «Поверь в себя, я в тебя верю. И Бог поможет!» В определенный момент эти слова могут совершенно по-новому ощущаться», — добавила Арина Аверина.

Напомним, Дина Аверина — серебряный призер Олимпийских игр в Токио и 18-кратная чемпионка мира. Ее сестра-близнец Арина — пятикратная чемпионка мира и девятикратная чемпионка Европы.

Винер-Усманова как тренер подготовила целый ряд известнейших гимнасток и олимпийских чемпионок. Она имеет множество государственных наград.