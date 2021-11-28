Винер-Усманова подтвердила, что экс-тренер сборной Израиля по художественной гимнастике будет работать в России
28 ноября, 23:00
Главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер-Усманова в разговоре с «СЭ» подтвердила, что Ирина Вигдорчик, до недавнего времени бывшая тренером сборной Израиля, будет работать с российскими спортсменками в процессе подготовки к Олимпиаде в Париже-2024
«Да, она теперь работает с российской командой», — сказала Винер-Усманова в разговоре с корреспондентом «СЭ» Микеле Антоновым.
В новой должности Ирина Вигдорчик сможет приехать уже на чемпионат Европы, который пройдет в 2022 году в Израиле.
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