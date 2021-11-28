Винер-Усманова подтвердила, что экс-тренер сборной Израиля по художественной гимнастике будет работать в России

Главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер-Усманова в разговоре с «СЭ» подтвердила, что Ирина Вигдорчик, до недавнего времени бывшая тренером сборной Израиля, будет работать с российскими спортсменками в процессе подготовки к Олимпиаде в Париже-2024

«Да, она теперь работает с российской командой», — сказала Винер-Усманова в разговоре с корреспондентом «СЭ» Микеле Антоновым.

В новой должности Ирина Вигдорчик сможет приехать уже на чемпионат Европы, который пройдет в 2022 году в Израиле.