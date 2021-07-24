Винер-Усманова поддержала позицию Навки по поводу участия мужчин в соревнованиях по художественной гимнастике
12:32
Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова поделилась мнением о высказывании олимпийской чемпионки Татьяны Навки об участии мужчин в соревнованиях по художественной гимнастике.
22 июля Навка опубликовала пост, в котором заявила, что это только женская дисциплина и участие мужчин в данных соревнованиях она считает перебором.
«Я за то, чтобы была мужская ритмическая гимнастика, но именно мужская, ритмическая, которая зародилась в Японии. Она имеет все возможности для развития.
И считаю, что обязательно должна быть пара: мужчина и женщина по примеру синхронного плавания и фигурного катания. С позицией Навки согласна», — приводит слова Винер-Усмановой РБК.
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