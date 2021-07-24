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Винер-Усманова поддержала позицию Навки по поводу участия мужчин в соревнованиях по художественной гимнастике

12:32
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Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова поделилась мнением о высказывании олимпийской чемпионки Татьяны Навки об участии мужчин в соревнованиях по художественной гимнастике.

22 июля Навка опубликовала пост, в котором заявила, что это только женская дисциплина и участие мужчин в данных соревнованиях она считает перебором.

«Я за то, чтобы была мужская ритмическая гимнастика, но именно мужская, ритмическая, которая зародилась в Японии. Она имеет все возможности для развития.

И считаю, что обязательно должна быть пара: мужчина и женщина по примеру синхронного плавания и фигурного катания. С позицией Навки согласна», — приводит слова Винер-Усмановой РБК.

Дополнительная информация:

https://sportrbc.ru/amp/news/60fa9e3b9a7947bafef9caa9

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