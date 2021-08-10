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Покровская считает, что у сестер Авериных прекрасное будущее в гимнастике

18:52
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Главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская высказалась о будущем российских гимнасток Дины и Арины Авериных.

«Я очень хорошо отношусь к Авериным, думаю, у них прекрасное будущее, они работящие девочки. Их тренер Вера Шаталина — прекрасный, знающий и трудолюбивый тренер», — цитирует Покровскую ТАСС.

7 августа в финале личного многоборья Олимпиады в Токио по художественной гимнастике россиянка Дина Аверина завоевала серебряную медаль, набрав 107,650 балла и уступив израильтянке Линой Ашрам (107,800), которая допустила потерю предмета во время выступления. Протест российской команды на решение судей был отклонен.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12099923

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Виктория Кравченко все материалы автора

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