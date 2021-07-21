Навка заявила, что она против мужчин в художественной гимнастике

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка высказалась об участии мужчин в соревнованиях по художественной гимнастике.

«Я, конечно, все понимаю: прогресс, толерантность и принятие всех. Но для меня лично это перебор! Всегда считала художественную гимнастику прекрасным, красивым и женским видом спорта, а тут...

Как думаете, есть какая-то возможность забыть, что ты это видела?! Правда, счастлива, что в нашей стране такого нет и, надеюсь, никогда не будет. Мужское останется мужским, а женское — женским! И мои дети никогда не увидят такое и не будут считать, что это норма", — написала Навка в Instagram.

В январе 2021 года юноши впервые приняли участие в первенстве России по художественной гимнастике.