Навка заявила, что она против мужчин в художественной гимнастике
13:32
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка высказалась об участии мужчин в соревнованиях по художественной гимнастике.
«Я, конечно, все понимаю: прогресс, толерантность и принятие всех. Но для меня лично это перебор! Всегда считала художественную гимнастику прекрасным, красивым и женским видом спорта, а тут...
Как думаете, есть какая-то возможность забыть, что ты это видела?! Правда, счастлива, что в нашей стране такого нет и, надеюсь, никогда не будет. Мужское останется мужским, а женское — женским! И мои дети никогда не увидят такое и не будут считать, что это норма", — написала Навка в Instagram.
В январе 2021 года юноши впервые приняли участие в первенстве России по художественной гимнастике.
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