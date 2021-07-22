Навка высказалась против мужчин в художественной гимнастике

Олимпийская чемпионка Татьяна Навка выступила против мужчин в художественной гимнастике. По ее мнению, это чисто женская дисциплина и участие мужчин в данных соревнованиях — перебор.

— У меня культурный шок. Я, конечно, все понимаю: прогресс, толерантность и принятие всех, но для меня лично это перебор!!! Всегда считала художественную гимнастику прекрасным, красивым и женским видом спорта, а тут... Как думаете, есть какая-то возможность забыть, что ты это видела?! Правда, счастлива, что в нашей стране такого нет и, надеюсь, никогда не будет. Мужское останется мужским, а женское — женским! И мои дети никогда не увидят такое и не будут считать, что это норма. Кто же вырастет в западном обществе с такими тенденциями?! Куда заведет их этот путь? И почему-то я уверена, что в итоге их ждет тупик... — написала Навка в Instagram.