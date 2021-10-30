Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова прокомментировала «СЭ» победу Дины Авериной в личном многоборье на чемпионате мира в Японии.

«Сегодня блестяще выступала Дина, 3 балла отделяют от второго места. Вчера в групповом упражнении выступили отлично. Соревнования удались, самая главная медаль — в многоборье. Все разговоры, которые были до этого, теперь останутся в области преданий. Теперь они неуместны ни прессе, никому. Многие сомневались в наших девочках, теперь могут не сомневаться! Мы добились! Как я психологически пережила этот чемпионат мира? Никому не пожелаю таких переживаний», — сказала Винер-Усманова «СЭ».

Дина Аверина завоевала 18-ю медаль чемпионата мира и превзошла рекорд Евгении Канаевой.