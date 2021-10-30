В Госдуме назвали победу Дины Авериной в многоборье на чемпионате мира ответом всем критикам

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу российской спортсменки Дины Авериной в многоборье на чемпионате мира в Японии.

«Хочу поздравить наших прославленных гимнасток! Мы гордимся обеими сестрами! Это победа всей федерации художественной гимнастики. Судейские скандалы точно не пошли на пользу девчонкам. Но они оказались настоящими бойцами. Маленькие девочки сейчас могут служить примером для многих здоровых мужиков. Наши спортсменки сейчас — кумиры для мальчиков и девочек», — сказал Свищев «СЭ».

Также Свищев призвал разработать новую специфику судейства в художественной гимнастике.

«Конечно, можно сказать, что эта победа — ответ всем критикам. Неприезд некоторых стран — проявление слабости со стороны тренеров. Сами спортсменки тут не при чем. Это говорит о том, что спортивные чиновники этих стран посчитали, что они не могут проиграть россиянам. К сожалению, в гимнастике на решение судьи могут повлиять много факторов. Здесь нужно разработать новую специфику судейства, где сильнейшие спортсмены будут застрахованы от ошибок и провокаций», — добавил Свищев.

23-летняя россиянка заняла первое место, набрав по итогам четырех упражнений 108,400 балла. Дина Аверина стала 18-кратной чемпионкой мира и побила рекорд Евгении Канаевой по количеству золотых медалей мировых первенств.

29 октября российские гимнастки выиграли золото в групповом многоборье на ЧМ-2021, набрав 88,350 балла по итогам двух программ.