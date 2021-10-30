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Дина Аверина выиграла чемпионат мира в многоборье и побила рекорд Канаевой

13:17
Дина Аверина. Фото «СЭ»
Дина Аверина. Фото «СЭ»
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Российская гимнастка Дина Аверина стала победительницей чемпионата мира в многоборье.

23-летняя россиянка заняла первое место, набрав по итогам четырех упражнений 108,400 балла. Дина Аверина стала 18-кратной чемпионкой мира и побила рекорд Евгении Канаевой по количеству золотых медалей мировых первенств. Бронзовую медаль в многоборье завоевала Арина Аверина.

29 октября российские гимнастки выиграли золото в групповом многоборье на ЧМ-2021, набрав 88,350 балла по итогам двух программ.

Чемпионат мира по художественной гимнастике проходит в японском Китакюсю.

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Сергей Разин все материалы автора
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