Винер сообщила, что российских гимнасток не пустили на соревнования в Сингапур

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер заявила, что россиянам не разрешили принять участия в детских соревнованиях по художественной гимнастике. Турнир проходит на территории Сингапура.

«Мы получили приглашение от Сингапура на детские соревнования, а на следующий день нам говорят, что руководство страны отказало. Хотя там только дети, даже нет взрослых соревнований», — цитирует Винер ТАСС.

В марте 2023 года МОК рекомендовал допускать к соревнованиям в нейтральном статусе тех россиян, которые не выражали публичную поддержку СВО, а также не связаны с военными структурами. Однако решение не распространяется на командные виды спорта.