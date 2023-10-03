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Сегодня, 12:09

Близнюк призналась, что влюбилась в Китай

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Двукратная олимпийская чемпионка по художественной гимнастике в групповом многоборье Анастасия Близнюк рассказала о жизни в Китае.

«Как быстро влюбилась в Китай? Думаю, очень быстро. Сначала же были ограничения. Мой рейс прямой был первым, который полетел в Китай из Москвы. В Шанхае я сидела 10 дней на карантине. Я в этот момент, конечно, сходила с ума, потому что у них были костюмы, не просто там масочки, а скафандры. Обстановка такая, будто все заражено. Потом у меня был перелет Шанхай — Пекин. Я еще там отсидела в номере пять дней. Только потом я вышла на тренировку. Две недели мы отработали в Пекине, а затем уехали в Шанхай. Полгода были там. Наверное, первые полтора месяца я никуда не выходила. Как только начали потихонечку спадать ограничения, поехала в выходной в город и сразу подумала: «Вау!» Потом каждый выходной старались все время куда-то выезжать, что-то новое смотреть, что-то делать. Я уже посмотрела, если не ошибаюсь, семь или восемь городов разных. Мне нравится еда, люди. Тут насыщенная колористика города, все разное. То есть Шанхай — это такой космический город, тут высокие здания, все светится, он более молодежный. Пекин — более старый город. Но тут есть и старинные здания, и новые, все смешано. И это все так уместно», — приводит слова Близнюк Sport24.

Она также рассказала о ценах в Китае.

«Наверное, Пекин и Шанхай — дорогие места. Если говорить про апартаменты, квартиры, это два самых дорогих города. Там и такси самое дорогое. Если поехать в какой-то другой город, там и еда дешевле, и такси в разы. Я два раза была в Чунцине. В Китае там живет самое большое население. Так там не только дешевле, но и вкуснее. Вот в Пекине еда почему-то не такая вкусная», — добавила Близнюк.

Источник: https://sport24.ru/gymnastics/news-583512-olimpiyskaya-chempionka-bliznyuk-priznalas-chto-vlyubilas-v-kitay
Анастасия Близнюк
Художественная гимнастика
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