Татарева: «Ирина Винер — очень строгий, но справедливый тренер»

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Анастасия Татарева рассказала о взаимоотношениях с президентом Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ириной Винер.

«Ирина Александровна — очень строгий, но справедливый тренер. Метод кнута и пряника — это как раз про нее. Если бы она не воспитывала нас с той строгостью и серьезностью, то не было бы такого результата и Россия не поднималась бы из года в год на высшую ступень пьедестала.

Конечно, бывало такое, что Ирина Александровна меня отчитывала, но я всегда с улыбкой и огромной благодарностью принимаю ее слова. Может быть, она ругает за ошибки, но я всегда благодарю ее за это и смотрю прямо в глаза. Потому что для меня это очень ценно. Когда Ирина Александровна что-то говорит, она делает это с добротой», — сказала гимнастка «Газете.Ru».