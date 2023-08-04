Слушания по апелляции Винер на отстранение пройдут в октябре

Главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер рассказала, что в октябре этого года Апелляционный трибунал Фонда гимнастической этики (GEF) проведет слушания по ее жалобе на решение об отстранении от турниров под эгидой Международной федерации гимнастики (FIG).

«Я не хочу до очередных слушаний, которые состоятся в октябре, снова оказаться под ударом», — цитирует Винер ТАСС.

6 марта GEF сообщила о том, что Винер дисквалифицирована на два года и отстранена от турниров под эгидой FIG. Позже она оспорила это решение.