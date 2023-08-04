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Сегодня, 11:11

Слушания по апелляции Винер на отстранение пройдут в октябре

Виктория Кравченко
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Главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер рассказала, что в октябре этого года Апелляционный трибунал Фонда гимнастической этики (GEF) проведет слушания по ее жалобе на решение об отстранении от турниров под эгидой Международной федерации гимнастики (FIG).

«Я не хочу до очередных слушаний, которые состоятся в октябре, снова оказаться под ударом», — цитирует Винер ТАСС.

6 марта GEF сообщила о том, что Винер дисквалифицирована на два года и отстранена от турниров под эгидой FIG. Позже она оспорила это решение.

В феврале 2022 года МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских атлетов к участию в соревнованиях. В январе этого года МОК вернулся к рассмотрению вопроса участия спортсменов из России и Белоруссии в международных турнирах.

Источник: https://tass.ru/sport/18443395
Ирина Винер-Усманова
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