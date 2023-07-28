Художественная гимнастика
Новости
Олимпиада Небесная грация
Игры
Главная
Художественная гимнастика

Сегодня, 21:13

Стал известен состав сборной России по художественной гимнастике на Игры стран СНГ

Игнат Заздравин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Российская гимнастка Анна Попова рассказала о составе сборной России на Игры стран СНГ.

«В Минске я буду выступать с тремя видами, поэтому сегодня обруч не тренировала. Арина Аверина выступает с обручем, Лала Крамаренко — в четырех видах. Ирина Александровна (Винер, главный тренер сборной России) так нас распределила», — цитирует Попову ТАСС.

Игры стран СНГ пройдут с 4 по 11 августа в нескольких городах Белоруссии. Это уже вторые подобные соревнования. Первые Игры стран СНГ прошли в Казани в 2021 году.

Источник: ТАСС
Художественная гимнастика
1
0
Читайте также
Украинская теннисистка Ястремская потребовала наказать россиянку Андрееву за лайки в соцсетях
«Уровень РПЛ точно не соответствует рейтингу, который есть у лиги в европейском футболе». Митрофанов — о выплатах УЕФА, судействе и продаже Малкома
Умер актер сериала «Улицы разбитых фонарей» Андрей Бабенко
Times узнала о случайной отправке минобороны Британии секретных данных союзнику РФ
Два праздника жизни: как провести Успенский пост
Какими продуктами Россия обеспечивает себя: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Яна Кудрявцева: Сырники от Винер / «Колхозный» стиль / Серебро в Рио / Пластика груди / Муж хоккеист
Откровенное интервью Евгении Канаевой о спорте и личной жизни [Соколиная охота]
Как болеют за российских гимнасток
Как готовится фестиваль "Алина"
Художественная гимнастика: встреча с чемпионками мира
Пресс-конференция Ирины Винер
Судьи КХЛ снова играют в хоккей: специальный репортаж Шевченко
«Краснодар» — «Спартак»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
Предсезонка «Салавата», запреты Козлова, уверенность Панина
«Ростов» — «Рубин»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Сочи»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Балтика»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — ЦСКА: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
Билялетдинов, Жафяров, Яшкин: интервью с тренировки «Ак Барса»
Разин: селекция «Магнитки», баллоны, разговор с Голдобиным
«Зенит» — «Ахмат»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Урал»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Динамо»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
Михайлис: переход в «Магнитку», работа с Разиным, вариант из НХЛ
Баширов: трансферы «Салавата», сколько в Уфе потратят на зарплаты
Новый контракт Ротенберга, Кузнецов отбыл дисквалификацию
Алеша Пилко: легионеры в КХЛ, паспорт Лайпсика, отношения с Разиным
Дорофеев остался в «Вегасе», в СКА — изменения в руководстве
Игнатьев — новый тренер «Куньлуня», Fan ID в хоккее не будет
Топ-5 голов 2-го тура МФЛ
Усиление бело-голубых и Проскуряков — в «Авангарде»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Винер: «Для нас сейчас очень важна Африка, у этого континента огромный потенциал в спорте»
Новости
RSS RSS
Все новости