Стал известен состав сборной России по художественной гимнастике на Игры стран СНГ

Российская гимнастка Анна Попова рассказала о составе сборной России на Игры стран СНГ.

«В Минске я буду выступать с тремя видами, поэтому сегодня обруч не тренировала. Арина Аверина выступает с обручем, Лала Крамаренко — в четырех видах. Ирина Александровна (Винер, главный тренер сборной России) так нас распределила», — цитирует Попову ТАСС.

Игры стран СНГ пройдут с 4 по 11 августа в нескольких городах Белоруссии. Это уже вторые подобные соревнования. Первые Игры стран СНГ прошли в Казани в 2021 году.