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Тарасова поздравила Дину Аверину с золотом в упражнениях с обручем и мячом на ЧМ

15:40
Дина Аверина. Фото AFP
Дина Аверина. Фото AFP
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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в разговоре с «СЭ» отреагировала на золотые медали Дины Авериной в упражнениях с обручем и мячом на чемпионате мира по художественной гимнастике в японском Китакюсю.

«Поздравляю от всей души! Великолепный результат. Молодец!» — сказала Тарасова «СЭ».

Россиянка стала 15-кратной чемпионкой мира по художественной гимнастике.

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