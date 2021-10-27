Тарасова поздравила Дину Аверину с золотом в упражнениях с обручем и мячом на ЧМ
15:40
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в разговоре с «СЭ» отреагировала на золотые медали Дины Авериной в упражнениях с обручем и мячом на чемпионате мира по художественной гимнастике в японском Китакюсю.
«Поздравляю от всей души! Великолепный результат. Молодец!» — сказала Тарасова «СЭ».
Россиянка стала 15-кратной чемпионкой мира по художественной гимнастике.
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