Хоркина — о золоте Дины Авериной: «Я счастлива! Это только начало»
15:28
Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина в разговоре с «СЭ» отреагировала на золотые медали российской гимнастки Дины Авериной в упражнениях с обручем и мячом на чемпионате мира по художественной гимнастике в японском Китакюсю.
«Мы счастливы! Я выезжала из Китакюсю, когда девочки только приехали. Я их обнимала и говорила самые добрые слова с пожеланиями побед. Конечно, я счастлива. Уверена, что во всей России и даже за ее пределами рады результатам. Это только начало. Будем смотреть и болеть дальше», — сказала Хоркина в разговоре с корреспондентом «СЭ» Марией Куцубеевой.
Дина Аверина стала 15-кратной чемпионкой мира по художественной гимнастике.
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