Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина в разговоре с «СЭ» отреагировала на золотые медали российской гимнастки Дины Авериной в упражнениях с обручем и мячом на чемпионате мира по художественной гимнастике в японском Китакюсю.

«Мы счастливы! Я выезжала из Китакюсю, когда девочки только приехали. Я их обнимала и говорила самые добрые слова с пожеланиями побед. Конечно, я счастлива. Уверена, что во всей России и даже за ее пределами рады результатам. Это только начало. Будем смотреть и болеть дальше», — сказала Хоркина в разговоре с корреспондентом «СЭ» Марией Куцубеевой.

Дина Аверина стала 15-кратной чемпионкой мира по художественной гимнастике.