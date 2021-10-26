Сборная Болгарии по художественной гимнастике снялась с групповых упражнений на ЧМ

Международная федерация гимнастики (FIG) сообщила, что сборная Болгарии по художественной гимнастике снялась с групповых упражнений на чемпионате мира.

«К сожалению, олимпийские чемпионки из Болгарии снялись с чемпионата мира в Китакюсю», — сообщается на странице FIG в Twitter.

Напомним, что на летних Олимпийских играх в Токио Болгария выиграла золото в групповых упражнениях, опередив Россию.

Чемпионат мира по художественной гимнастике пройдет с 27 по 31 октября в японском Китакюсю. Ранее сборная Израиля и олимпийская чемпионка в многоборье Линой Ашрам также отказались от участия в турнире.