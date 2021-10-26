В сборной Болгарии объяснили причину снятия с групповых упражнений на чемпионате мира

В сборной Болгарии по художественной гимнастике объяснили причину снятия с групповых упражнений на чемпионате мира.

«Вчера наша сборная провела две тренировки, и после второй Лаура Траатс почувствовала очень сильную и резкую боль. Сразу же была проведена консультация с врачом команды, который решил, что повреждение Траатс серьезное и участие на турнире невозможно», — говорится в заявлении Болгарской федерации художественной гимнастике в Facebook.

Напомним, что на летних Олимпийских играх в Токио Болгария выиграла золото в групповых упражнениях, опередив Россию.

Чемпионат мира по художественной гимнастике пройдет с 27 по 31 октября в японском Китакюсю.