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В сборной Болгарии объяснили причину снятия с групповых упражнений на чемпионате мира

10:01
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В сборной Болгарии по художественной гимнастике объяснили причину снятия с групповых упражнений на чемпионате мира.

«Вчера наша сборная провела две тренировки, и после второй Лаура Траатс почувствовала очень сильную и резкую боль. Сразу же была проведена консультация с врачом команды, который решил, что повреждение Траатс серьезное и участие на турнире невозможно», — говорится в заявлении Болгарской федерации художественной гимнастике в Facebook.

Напомним, что на летних Олимпийских играх в Токио Болгария выиграла золото в групповых упражнениях, опередив Россию.

Чемпионат мира по художественной гимнастике пройдет с 27 по 31 октября в японском Китакюсю.

Дополнительная информация:

https://www.facebook.com/BGRGfederation/posts/6190291551041638

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