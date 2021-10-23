Гимнастка Севастьянова показала фото в незаметном купальнике
15:14
Олимпийская чемпионка 2012 года по художественной гимнастике Каролина Севастьянова опубликовала новый пост в своем Instagram. 26-летняя россиянка показала подписчикам фотографию, сделанную на Мальдивах. Девушка лежит на шезлонге в черном купальнике на фоне заката.
«Самые красивые закаты», — подписан снимок.
Севастьянова — олимпийская чемпионка-2012 в групповом многоборье. После Игр в Лондоне девушка приняла решение завершить профессиональную карьеру.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю