Александра Солдатова выступила на шоу в Москве. Видео

Четырехкратная чемпионка мира и многократная чемпионка Европы по художественной гимнастике Александра Солдатова выступила на закрытии российского этапа «Гран-при», который прошел в Москве.

21-летняя спортсменка приняла участие в гала-представлении.

Сегодня Солдатова призналась, что страдает от серьезной болезни. Ранее гимнастка опровергла сообщения, которые появлялись в социальных сетях и СМИ, о том, что он была госпитализирована после попытки самоубийства.

Александра не вошла в состав национальной команды на московский этап Гран-при, который пройдет 7-9 февраля.

8 сентября 2019 года спортсменка потеряла сознание во время финального этапа Кубка вызова в Португалии. После этого ее исключили из состава на чемпионат мира, который прошел в Баку с 16 по 22 сентября.