«У меня есть свой недуг». Солдатова рассказала, что страдает от булимии

Гимнастка Александра Солдатова рассказала, что страдает от серьезной болезни. По ее словам, о недуге она рассказала тренерам только несколько лет назад.

- Эта история длится на протяжении двух лет, у меня есть свой недуг, — цитирует ТАСС Солдатову. — И мне очень сложно говорить об этом. Помимо спортивных составляющих — переломов, травм, у меня была еще другая моя болезнь, которая постоянно мне мешала. Тренерам я рассказала только в 2018 году, несколько месяцев настраивалась, чтобы признаться им, что мне действительно нужна помощь.

Более двух лет я болею булимией, это очень страшная болезнь. Когда рассказывала Анне Вячеславовне, то плакала, беседовали с ней около трех-четырех часов. Очень благодарна Анне Вячеславовне и Ирине Александровне, они очень поддерживают меня. Каждый раз, когда у меня был выбор — здоровье или спорт, я всегда выбирала спорт.

В четверг, 6 февраля, появилась информация, что 21-летняя российская гимнастка госпитализирована после попытки суицида. Позже сначала ее тренер Анна Дьяченко, а затем и сама Солдатова опровергли информацию о том, что спортсменка пыталась покончить с собой.