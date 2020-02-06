«Хочется или смеяться или плакать от того, как можно такое написать». С Солдатовой все хорошо

Трехкратная чемпионка мира в командном зачете Александра Солдатова рассказала о своем самочувствии. 21-летняя спортсменка опровергла предыдущие сообщения, которые появлялись в социальных сетях и СМИ, о том, что он была госпитализирована в одну из московских больниц после попытки суицида.

— Всем привет. Хочу сказать, чтобы все перестали за меня беспокоиться. Со мной все прекрасно, — рассказала Салдатова в Instagram. — В прессе пишут полный ужас, полную неправду. Честно, у меня просто нет слов. Мне хочется или смеяться или плакать от того, как можно такое написать. И без малейшего факта доказательств.

Я вчера ехала на тренировку. Утром готовила завтрак, порезалась — такое бывает. Ножи острые, я — гимнастка и на кухне стою не так давно. Еду на тренировку и чувствую, что рану лучше заклеить и обработать профессионально, чтобы не заниматься самолечением. Заехала в больницу, предупредила тренера, что немного опаздываю. На этом вся история закончилась. А тут пишут: «Какой кошмар! Вены! Порезалась! Какой ужас!» — На самом деле у меня просто нет слов. Со мной все прекрасно, жива-здорова. Все супер, сейчас поеду на тренировку.