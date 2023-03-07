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Сегодня, 14:24

Левитин считает, что Винер должна обсудить с адвокатами ситуацию с отстранением

Виталий Косик
Корреспондент
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Ирина Винер.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Помощник президента РФ Игорь Левитин считает, что Президенту Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирине Винер следует обсудить с адвокатами дальнейшее развитие событий вокруг ситуации с отстранением от международных соревнований.

«По этому решению у Ирины Александровны и федерации гимнастики есть право подать апелляцию, поэтому им вместе с адвокатами нужно определить дорожную карту по дальнейшим действиям», — приводит слова Левитина ТАСС

Также Левитин добавил, что решение выносила не Международная федерация гимнастики, а комитет GEF, поэтому ей стоит обсудить ситуацию с адвокатами.

Дисциплинарная комиссия Фонда гимнастической этики (GEF) отстранила Винер от работы на международных соревнованиях на два года. Теперь ей запрещено участвовать или получать аккредитацию в международных турнирах под эгидой федерации в статусе тренера, главы делегации или любой другой официальной роли.

Источник: https://tass.ru/sport/17212263
Ирина Винер-Усманова
Художественная гимнастика
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