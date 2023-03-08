Винер заявила, что индифферентно относится к решению об отстранении на два года

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер прокомментировала отстранение от соревнований под эгидой Международной федерации гимнастики (FIG).

«Я совершенно индифферентно отношусь к этому. Надо продолжать работать и не обращать внимания ни на никакие санкции», — приводит слова Винер РИА «Новости».

Дисциплинарная комиссия Фонда гимнастической этики (GEF) отстранила Винер от работы на международных соревнованиях на два года.

Теперь ей запрещено участвовать или получать аккредитацию в международных турнирах под эгидой федерации в статусе тренера, главы делегации или любой другой официальной роли.