Художественная гимнастика
Новости
Олимпиада Небесная грация
Главная
Художественная гимнастика

Сегодня, 15:02

Винер заявила, что индифферентно относится к решению об отстранении на два года

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер прокомментировала отстранение от соревнований под эгидой Международной федерации гимнастики (FIG).

«Я совершенно индифферентно отношусь к этому. Надо продолжать работать и не обращать внимания ни на никакие санкции», — приводит слова Винер РИА «Новости».

Дисциплинарная комиссия Фонда гимнастической этики (GEF) отстранила Винер от работы на международных соревнованиях на два года.

Теперь ей запрещено участвовать или получать аккредитацию в международных турнирах под эгидой федерации в статусе тренера, главы делегации или любой другой официальной роли.

Ирина Винер. Международная федерация гимнастики дисквалифицировала Винер на два года. Это месть за оценку результатов Токио-2020?
Источник: РИА Новости
Ирина Винер-Усманова
Читайте также
«Впервые встала на коньки в 79 лет». Команда пенсионерок из глубинки мечтает сразиться с Канадой
Легендарная Чусовитина выиграла две медали на Кубке мира. 47-летняя гимнастка в отличной форме
Путин заявил о прямой угрозе безопасности России
Журналистку Daily Mail шокировали прилавки российских магазинов после года санкций
Муж блогера Лерчек объяснил происхождение 10 паспортов и 8 кг золота
Захарова иронично прокомментировала причастность Киева к взрывам на СП
Популярное видео
Откровенное интервью Евгении Канаевой о спорте и личной жизни [Соколиная охота]
Как болеют за российских гимнасток
Как готовится фестиваль "Алина"
Художественная гимнастика: встреча с чемпионками мира
Пресс-конференция Ирины Винер
«Аризона» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Челси» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Бенфика» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
Что происходит с ЦСКА?
«Лос-Анджелес» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Торино» — «Болонья»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Вегас» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Бетис» — «Реал»: чемпионат Испании, 24-й тур, видеообзор матча
«Каролина» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рома» — «Ювентус»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «Валенсия»: чемпионат Испании, видеообзор
«Интер» — «Лечче»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Петр Гуменник: финал «Гран-при России», произвольная программа
Дмитрий Алиев: финал «Гран-при России», произвольная программа
Марк Кондратюк: финал «Гран-при России», произвольная программа
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции
Винер высказалась о своем отстранении: «Нас никто не вышибет из седла. Продолжаем работать с опережением»
Глава Международной лыжной федерации призвал поддержать МОК и права атлетов
Лыжник Якимушкин рассказал, кому выгодно возвращение российских спортсменов на международные старты
Лыжник Якимушкин: «Норвежцам без разницы, есть мы или нет на международных стартах»
Тардиф рассказал, когда состоится заседание совета ИИХФ
Стало известно, кто воздержался или проголосовал против перехода ФШР в Азиатскую шахматную федерацию
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Левитин считает, что Винер должна обсудить с адвокатами ситуацию с отстранением

Винер высказалась о своем отстранении: «Нас никто не вышибет из седла. Продолжаем работать с опережением»
Новости
RSS RSS
Все новости