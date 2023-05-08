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Сегодня, 21:40

Арина Аверина выиграла три из четырех дисциплин на этапе Кубка сильнейших

Виталий Косик
Корреспондент
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Российская гимнастка Арина Аверина победила в упражнениях с обручем, мячом и булавами на первом этапе Кубка сильнейших по художественной гимнастике.

В упражнениях с обручем Аверина набрала 37,000 балла. Второй стала россиянка Мария Борисова (35,550 балла), третьей — представительница Узбекистана Мафтуна Зоирова (33,300).

С мячом Аверина набрала 37,300 балла. Серебряную награду завоевала россиянка Анастасия Гузенкова (35,050), бронзовую — ее соотечественница Анна Попова (34,400).

В упражнениях с булавами Аверина получила 37,700 балла. Второй стала Попова (36,700), третьей — Борисова (35,500).

В упражнениях с лентой выиграла Попова, получив 36,650 балла. Второе место заняла Борисова (34,250), третье — Диана Чугунихина (35,750). Аверина с 31,350 балла стала четвертой.

Арина Аверина
Художественная гимнастика
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