Ирина Винер-Усманова: «Думаю, что из-за коронавируса до 2021 года никаких международных стартов не будет»

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер национальной команды Ирина Винер-Усманова считает, что из-за пандемии коронавируса шансы на проведение в 2020 году чемпионата Европы близки к нулю.

— Думаю, что из-за коронавируса до 2021 года никаких международных стартов не будет. И чемпионат Европы по художественной гимнастике, который хочет хотя бы осенью провести Киев, на 99,9% не состоится, — приводит ТАСС слова Винер-Усмановой.

Чемпионат Европы должен был состояться с 21 по 24 мая в Киеве, однако из-за пандемии этот турнир был отложен на более поздний срок.