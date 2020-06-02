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Ирина Винер-Усманова: «Думаю, что из-за коронавируса до 2021 года никаких международных стартов не будет»

09:14
Ирина Винер-Усманова. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Ирина Винер-Усманова. Фото Дарья Исаева, "СЭ"

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер национальной команды Ирина Винер-Усманова считает, что из-за пандемии коронавируса шансы на проведение в 2020 году чемпионата Европы близки к нулю.

— Думаю, что из-за коронавируса до 2021 года никаких международных стартов не будет. И чемпионат Европы по художественной гимнастике, который хочет хотя бы осенью провести Киев, на 99,9% не состоится, — приводит ТАСС слова Винер-Усмановой.

Чемпионат Европы должен был состояться с 21 по 24 мая в Киеве, однако из-за пандемии этот турнир был отложен на более поздний срок.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/8623481

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Материалы сюжета: Коронавирус и спорт: мировая угроза-2020 и возвращение




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