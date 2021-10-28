Винер-Усманова назвала судейство на ЧМ в Японии повторением Олимпиады

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова возмутилась судейством на чемпионате мира в Японии.

Она назвала судейство упражнений с лентой на ЧМ повторением ситуации на Олимпиаде в Токио.

«Повторилось то же самое, что было на Олимпийских играх, — цитирует ТАСС Винер-Усманову. — Дина блестяще сделала ленту, но ей поставили оценку на 0,05 меньше, чем другой девочке. Но это не ее оценка, так как лента, повторюсь, была сделана блестяще, и были выполнены все сложности».

Россиянка Дина Аверина показала второй результат в упражнениях с лентой. Она набрала 23,900 балла, после чего подала протест, который отклонили.

Первой стала гимнастка из Белоруссии Алина Горносько (23,950 балла).

Замкнула тройку сестра Дины, Арина Аверина (23,450). Ее протест также был отклонен.

Напомним, на Олимпиаде в Токио произошел скандал, когда израильтянка Линой Ашрам стала первой в многоборье после грубой ошибки. Дина Аверина тогда заняла второе место.