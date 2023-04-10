Яна Кудрявцева: «С Димой Кугрышевым меня познакомил Радулов»
Сегодня на авторском YouTube-канале колумниста «СЭ», трехкратной олимпийской чемпионки по синхронному плаванию Аллы Шишкиной «Без воды» вышло интервью 13-кратной чемпионки мира, серебряного призера Олимпиады-2016 по художественной гимнастике Яны Кудрявцевой, супруги известного хоккеиста Дмитрия Кугрышева. Она рассказала, как познакомилась с будущим мужем.
- Правда, что вас познакомила Даша Дмитриева, когда еще была в отношениях с Александром Радуловым?
— Наоборот, нас Саша познакомил, а Даши там не было.
— Как это происходило?
— В караоке.
— Какая у тебя любимая песня?
— Я не пою.
— Совсем?
— Ну, случалось, что пью и пою. (Смеется.)
— Это же самое главное! Выпила, а потом хочется петь.
— Бывало, что хорошо отмечали какой-то праздник, а на следующее утро я смотрела видео и не понимала, почему у меня в руках микрофон. Думала: «С чего это?»
— Ты думала, что это булава.
— Наверное. (Смеется.)
— Как ты вообще оказалась тогда в караоке?
— Я часто туда ходила после Олимпиады. Это на Новом Арбате, совладелец — Антон Винер, сын Ирины Александровны.
— Вот, девчонки, запоминайте, где знакомиться с парнями.
— Был какой-то не тусовочный день, среда. Единственный стол заняли мы, спортсменки. Помню, фигуристка Аделина Сотникова приходила. Время — уже где-то 3 часа ночи, говорю: «Все, надо ехать домой, спать». Мы выходим, и тут еще один совладелец подходит: «Куда вы? Сейчас приедут хоккеисты». Девочки начали: «Давайте останемся!» Нам сказали, что Радулов едет и еще кто-то. А ребята-хоккеисты в итоге приехали с девушками. (Смеется.)
— Но вы их раскидали?
— Хоккеисты к нам не подходили, но я знала Сашу. Помню, он в какой-то момент сказал: «Вот Дима — хочет познакомиться».
— А он был с девушкой?
— Не со своей, они просто приехали в компании, Дима ни с кем не встречался.