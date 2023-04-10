«Я вам эти сырники в жопу запихаю!» Гимнастка Кудрявцева вспомнила реакцию Ирины Винер на поражения

Сегодня на авторском YouTube-канале колумниста «СЭ», трехкратной олимпийской чемпионки по синхронному плаванию Аллы Шишкиной «Без воды» вышло интервью 13-кратной чемпионки мира, серебряного призера Олимпиады-2016 по художественной гимнастике Яны Кудрявцевой, супруги известного хоккеиста Дмитрия Кугрышева. Она рассказала, какой бывала реакция на поражения у главного тренера сборной России Ирины Винер.

— Один раз — на чемпионате мира в Киеве, где мы выступали с Ритой (Мамун, олимпийская чемпионка-2016, подруга и главная соперница в карьере Кудрявцевой. - Прим. «СЭ»), мы жили в одной гостинице, Ирина Александровна — в другой, — говорит Яна. — В финале с обручем проиграли, а за день до этого она позвала нас на завтрак в свой отель. Сидели кушали, я худая, Рита — тоже. Винер смотрела, как едим эти сырнички, и говорила: «Как приятно, когда худенькие дети кушают». А после того самого финала кричала: «Я вам эти сырники в жопу запихаю!»

— Это самый жесткий случай?

— Да. По поводу тренировок не припомню, чтобы она на меня орала из-за того, что я что-то не сделала. А вот сырники на всю жизнь запомнила. Всем эту историю рассказываем. (Улыбается.) Потом выиграли мяч, булавы и ленту. Ирина Александровна после предложила: «Приходите ко мне на ужин, рыбку попробуем». Мы отказались: «Спасибо, у себя поедим». (Смеется.)