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Сегодня, 11:21

Винер считает, что сборная Китая вместе с Близнюк сможет побороться за золото Олимпиады-2024

Руслан Минаев
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Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) и главный тренер сборной России Ирина Винер считает, что россиянка Анастасия Близнюк, выступающая за сборную Китая может побороться за золотую медаль на Олимпийских играх в Париже-2024.

«Китай стал вторым, и в какой-то степени этот успех стал заслугой России, потому что он был достигнут под руководством российского тренера. Каковы олимпийские перспективы китаянок? Они способны бороться за золотую медаль», — цитирует Винер ТАСС.

Сборная Китая завоевала серебряную медаль в групповых упражнениях на чемпионате мира в Валенсии.

Источник: ТАСС
Анастасия Близнюк
Ирина Винер-Усманова
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