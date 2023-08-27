Винер считает, что сборная Китая вместе с Близнюк сможет побороться за золото Олимпиады-2024

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) и главный тренер сборной России Ирина Винер считает, что россиянка Анастасия Близнюк, выступающая за сборную Китая может побороться за золотую медаль на Олимпийских играх в Париже-2024.

«Китай стал вторым, и в какой-то степени этот успех стал заслугой России, потому что он был достигнут под руководством российского тренера. Каковы олимпийские перспективы китаянок? Они способны бороться за золотую медаль», — цитирует Винер ТАСС.

Сборная Китая завоевала серебряную медаль в групповых упражнениях на чемпионате мира в Валенсии.