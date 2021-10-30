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Дина Аверина: «Очень хотела в четвертый раз стать абсолютной чемпионкой мира, и мне это удалось»

Дина Аверина сообщила, что будет думать о дальнейшей карьере после отдыха и лечения
14:59
Дина Аверина. Фото Reuters
Дина Аверина. Фото Reuters
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Российская гимнастка Дина Аверина высказалась о своих победах на чемпионате мира в японском Китакюсю.

Сегодня, 30 октября, россиянка стала первой в индивидуальном многоборье на чемпионате мира в японском Китакюсю, по итогам четырех упражнений (с мячом, лентой, булавами и обручем) набрав 108,400 балла. Это 18-я золотая медаль Авериной на мировых первенствах.

«Я очень хотела в четвертый раз стать абсолютной чемпионкой мира, и мне это удалось. Для меня сейчас важнее здоровье: мы поедем отдыхать, буду лечиться. И дальше буду думать. Нет такого, что что-то серьезно беспокоит, жаловаться грех», — цитирует Аверину ТАСС.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12807015

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Виктория Кравченко все материалы автора
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