Дина Аверина: «Очень хотела в четвертый раз стать абсолютной чемпионкой мира, и мне это удалось»

Российская гимнастка Дина Аверина высказалась о своих победах на чемпионате мира в японском Китакюсю.

Сегодня, 30 октября, россиянка стала первой в индивидуальном многоборье на чемпионате мира в японском Китакюсю, по итогам четырех упражнений (с мячом, лентой, булавами и обручем) набрав 108,400 балла. Это 18-я золотая медаль Авериной на мировых первенствах.

«Я очень хотела в четвертый раз стать абсолютной чемпионкой мира, и мне это удалось. Для меня сейчас важнее здоровье: мы поедем отдыхать, буду лечиться. И дальше буду думать. Нет такого, что что-то серьезно беспокоит, жаловаться грех», — цитирует Аверину ТАСС.