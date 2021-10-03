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Дина Аверина лидирует после первого дня турнира в Москве

17:33
Сестры Аверины. Фото Instagram
Сестры Аверины. Фото Instagram
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Российская гимнастка Дина Аверина вышла в лидеры после первого дня турнира по художественной гимнастике Olympico Cup-2021. Соревнования проходят в Москве.

По итогам упражнений с обручем и мячом Дина набрала 59,100 балла. Второй стала ее сестра Арина Аверина (58,700). На третьей позиции еще одна россиянка Лала Крамаренко (55,500).

Турнир проходит с 3 по 5 октября в дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой.

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Евгений Петров все материалы автора

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