Винер-Усманова отреагировала на слова Далалояна о машинах для сестер Авериных

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова отреагировала на слова олимпийского чемпиона Токио по спортивной гимнастике Артура Далалояна.

В интервью «СЭ» Далалоян заявил, что столкнулся с недопониманием из-за того, что серебряному призеру Игр в Японии Дине Авериной вручили автомобиль BMW X5 наравне с золотыми медалистами соревнований.

«В России слишком много идиотов. Я не хочу высказываться о речи одного из них. Если президент считает, что подарить Дине Авериной машину — справедливо, то почему кто-то с этим спорит?» — приводит Sport24 слова Винер-Усмановой.

Дине Авериной, завоевавшей серебро на Олимпиаде в Токио, был вручен автомобиль BMW X5. Также, автомобилем BMW X3 наградили сестру Дины — Арину Аверину, которая заняла четвертое место.