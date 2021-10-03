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Винер-Усманова — об итогах Токио-2020: «Девочки совершили подвиг на Олимпиаде»

17:58
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Главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер-Усманова рассказала о подвиге гимнасток на Олимпийских играх в Токио.

«Как эти девочки выступали на Олимпийских играх, это был поистине героический поступок, который подчеркнул силу нашей России. Все-таки совершили подвиг. Сразу после первого вида групповых упражнений между нами и другой командой была разница в полтора балла, и это могло сбить даже сильных. Но не наших девочек», — подчеркнула Винер-Усманова.

Сборная России по художественной гимнастике завоевала серебро в групповом многоборье.

Россиянки Анастасия Близнюк, Анастасия Максимова, Ангелина Шкатова, Анастасия Татарева и Алиса Тищенко в упражнении с двумя парами булав и тремя обручами набрали 44,200 балла. В сумме по итогам двух упражнений сборная России за свое выступление получила 90,400 балла.

Российская сторона подала запрос на пересмотр оценки с тремя обручами и двумя парами булав, который был удовлетворен, арбитры увеличили ее на 0,300 балла. Однако российские гимнастки все равно остались на втором месте, уступив сборной Болгарии 1,400 балла. При этом судьи не стали менять оценку россиянок в упражнении с пятью мячами.

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Анастасия Плетнева все материалы автора

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