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Бывший фигурист Ковтун сделал предложение гимнастке Левановой

13:27
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Бывший фигурист Максим Ковтун сообщил в своем Instagram о том, что сделал предложение гимнастке Евгении Левановой.

Помолвка состоялась 23 августа на яхте.

Леванова является пятикратной чемпионкой мира в групповых упражнениях. Ковтун за карьеру трижды становился призером чемпионатов Европы, дважды завоевывал серебряные медали командного чемпионата мира и четырежды выигрывал чемпионат России. В 2019 году он завершил карьеру.

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Виктория Кравченко все материалы автора

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