Бывший фигурист Ковтун сделал предложение гимнастке Левановой
13:27
Бывший фигурист Максим Ковтун сообщил в своем Instagram о том, что сделал предложение гимнастке Евгении Левановой.
Помолвка состоялась 23 августа на яхте.
Леванова является пятикратной чемпионкой мира в групповых упражнениях. Ковтун за карьеру трижды становился призером чемпионатов Европы, дважды завоевывал серебряные медали командного чемпионата мира и четырежды выигрывал чемпионат России. В 2019 году он завершил карьеру.
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