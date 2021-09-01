Ирина Винер-Усманова надеется на развитие мужской художественной гимнастики

Развитие мужской художественной гимнастики должно продолжаться, считает Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер сборной страны Ирина Винер-Усманова.

«Надеюсь, что в художественной гимнастике и мальчики тоже будут заниматься художественной гимнастикой, но уже в мужском направлении», — цитирует Винер-Усманову ТАСС.

Сейчас в соревнованиях по художественной гимнастике на чемпионатах мира и Олимпийских играх участвуют только женщины.