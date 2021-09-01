Ирина Винер-Усманова надеется на развитие мужской художественной гимнастики
18:15
Развитие мужской художественной гимнастики должно продолжаться, считает Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер сборной страны Ирина Винер-Усманова.
«Надеюсь, что в художественной гимнастике и мальчики тоже будут заниматься художественной гимнастикой, но уже в мужском направлении», — цитирует Винер-Усманову ТАСС.
Сейчас в соревнованиях по художественной гимнастике на чемпионатах мира и Олимпийских играх участвуют только женщины.
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