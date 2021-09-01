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Ирина Винер-Усманова надеется на развитие мужской художественной гимнастики

18:15
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Развитие мужской художественной гимнастики должно продолжаться, считает Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер сборной страны Ирина Винер-Усманова.

«Надеюсь, что в художественной гимнастике и мальчики тоже будут заниматься художественной гимнастикой, но уже в мужском направлении», — цитирует Винер-Усманову ТАСС.

Сейчас в соревнованиях по художественной гимнастике на чемпионатах мира и Олимпийских играх участвуют только женщины.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12274037

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Евгений Петров все материалы автора

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