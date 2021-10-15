Батыршина уличила во лжи главу Федерации художественной гимнастики Болгарии

Пятикратная чемпионка мира Яна Батыршина уличила во лжи главу Болгарской федерации художественной гимнастики Илиану Раеву.

«Ну как такое можно сказать, если за полтора месяца до Олимпийских игр на чемпионате Европы, который проходил в Болгарии, между прочим, наши «групповички» заняли первое место?! А болгарки — четвертое. Это никак не вяжется со словами, что болгарская сборная была фаворитом», — приводит слова Батыршиной РИА Новости.

Ранее глава федерации художественной гимнастики Болгарии Илиана Раева выступила с заявлением о критике судейства на Олимпиаде-2020 в Токио. Она заявила, что сборная Болгарии одержала несомненную победу на Играх в Токио.

Напомним, на прошедших Олимпийских играх-2020 в Токио (Япония) сборная Болгарии победила в групповом многоборье. Россиянки заняли второе место, третьими стали итальянки.

8 августа Винер-Усманова выразила мнение, что российскую команду засудили во время групповых соревнований.

Кроме того, скандалом закончились соревнования в индивидуальном многоборье, когда израильтянка Линой Ашрам выиграла золото, допустив серьезную ошибку. Россиянка Дина Аверина заняла второе место в многоборье, а ее сестра Арина стала четвертой. Судейство вызвало волну критики, а российские гимнастки впервые за 25 лет остались без золотых медалей Олимпиады.