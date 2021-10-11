Глава федерации художественной гимнастики Болгарии выступила с заявлением о критике судейства на Олимпиаде

Глава федерации художественной гимнастики Болгарии Илиана Раева выступила с заявлением о критике судейства на Олимпиаде-2020 в Токио.

«После непрекращающихся обвинений по поводу судейства Олимпийских игр со стороны России и «незаслуженной» золотой медали Болгарии в групповых упражнениях я впервые публично выскажу свое мнение по этой теме. Болгарские групповые упражнения, без сомнения, были лучшими на Олимпийских играх в Токио!

Упражнения болгарских гимнасток, без сомнения, были самыми сложными на Олимпийских играх в Токио! Лучше всех выступили болгарские гимнастки, без сомнения, в борьбе за золотую медаль в финале Олимпийских игр в Токио! Болгарки больше всех заслужили золотую медаль на Олимпийских играх в Токио, без сомнения!

Болгарские гимнастки считались фаворитом в глазах специалистов всего мира на протяжении всего олимпийского цикла! Болгарской школе художественной гимнастики в следующем году исполняется 70 лет! За эти 70 лет в этой замечательной школе появились десятки чемпионов мира и Европы! У нас только чемпионов мира 78! У нас есть олимпийские призеры! У нас есть замечательные тренеры, которые развивают этот прекрасный вид спорта в десятках стран мира!

В этом нет ничего неестественного. Вполне естественно, что эта фантастическая команда с ее потрясающим тренером завоевала самую большую награду в спорте — олимпийскую золотую медаль! Болгарская федерация художественной гимнастики, а также команда, тренеры и я как ее президент получали и продолжаем получать поздравления со всего мира за выдающуюся победу!

Болгарская художественная гимнастика золотыми буквами вписала имена своих многочисленных чемпионов в книгу мировой художественной гимнастики. Она пишет их сегодня и будет продолжать писать, потому что этот вид спорта имеет прекрасные традиции в Болгарии и пользуется большой любовью, вниманием и поддержкой болгарского народа! Мы уважаем своих соперников и считаем, что заслуживаем их уважения.

Болгарская художественная гимнастика будет продолжать работать и существовать, оставляя за собой замечательное наследие, которым может гордиться руководящий орган гимнастики — FIG! Респект судьям летних Олимпийских игр 2020 года в Токио! Илиана Раева», — написала Раева в Facebook.

На прошедших Олимпийских играх-2020 в Токио (Япония) сборная Болгарии победила в групповом многоборье. Россиянки заняли второе место, третьими стали итальянки.

8 августа Винер-Усманова выразила мнение, что российскую команду засудили во время групповых соревнований.