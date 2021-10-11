В Госдуме назвали провокацией заявление президента федерации художественной гимнастики Болгарии

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев прокомментировал «СЭ» заявление президента федерации художественной гимнастики Болгарии о соревнованиях на Олимпийских играх в Токио-2020.

В своем заявлении Илиана Раева назвала честной победу Болгарии над Россией в групповых упражнениях и выразила «респект» судьям.

«Любой президент любой федерации имеет право делать заявления, если они подкреплены доказательствами и объективностью. Мы помним скандальность ситуации, когда засудили наших девушек в Токио. Это заявление ничем иным, как провокация, не назвать. Сделано оно для того, чтобы воздействовать на федерацию художественной гимнастики, на судейство, чтобы хайпануть на этих скандалах», — сказал Свищев в разговоре с корреспондентом «СЭ» Георгием Скобликовым.

Также Свищев высказался о допустимости заявления Илианы Раевой.

«Результат наших спортсменов докажет другую правду. Мы слышали заявления других тренеров и спортсменов из Израиля и Украины. Заявление болгар — это провокация и давление на судейство будущих соревнований. Если болгарский коллега хочет честно соревноваться, то такие заявления недопустимы», — добавил Свищев.

На прошедшей Олимпиаде в Токио (Япония) сборная Болгарии победила в групповом многоборье. Россиянки заняли второе место, третьими стали итальянки.