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Гимнастку Ашрам признали спортсменкой десятилетия клубов «Хапоэль»

20 октября, 10:43
Линой Ашрам. Фото AFP
Линой Ашрам. Фото AFP

Израильская гимнастка Линой Ашрам была признана спортсменкой десятилетия клубов «Хапоэль», сообщает ONE.

Ашрам завоевала золото на Олимпиаде в Токио в индивидуальном многоборье. Выступление спортсменки вызвало споры по поводу судейства на Играх. Израильтянка уронила ленту в финальном выступлении, но все равно заняла первую строчку, несмотря на то что россиянка Дина Аверина выступила без потери предметов. Российская сторона подавала протест на оценку Ашрам, но он не был удовлетворен.

Олимпиада в Токио проходила с 23 июля по 8 августа. Ашрам стала одной из двух представителей Израиля, которым удалось выиграть золото на соревнованиях: еще одним чемпионом стал Артем Долгопят, показавший лучший результат в вольных упражнениях в спортивной гимнастике.

Дополнительная информация:

https://www.one.co.il/Article/21-22/7,31,0,63447/395131.html

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Иван Торопцев все материалы автора
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