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Сегодня, 18:10

Арина Аверина рассказала, что ей приятно выступать под флагом России на Играх стран СНГ

Ана Горшкова
Корреспондент
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Российская гимнастка Арина Аверина прокомментировала выступление на вторых Играх стран СНГ под флагом России. Она 4 августа выступила в упражнениях с обручем.

«Я чувствовала, как поддерживали, переживали, и очень приятно, что наконец с нашим флагом. Видишь свой флаг и чувствуешь поддержку, хочется в два раза лучше и больше выступать. Когда видела в последний раз российский флаг на соревнованиях? Это было перед Олимпиадой, последним стартом у нас был чемпионат Европы», — приводит слова Авериной ТАСС.

В июле исполком Международной федерации гимнастики (FIG) принял решение допустить спортсменов из России и Белоруссии до соревнований под эгидой организации в нейтральном статусе. Для получения данного статуса спортсмен должен подать заявку в FIG в соответствии с правилами.

Дина Аверина. Российских гимнастов допускают до международных соревнований. Успеваем на Олимпиаду?

Источник: ТАСС
Арина Аверина
Художественная гимнастика
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