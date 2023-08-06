Арина Аверина завоевала золотую медаль в упражнениях с обручем на Играх СНГ

Многократная чемпионка мира и Европы по художественной гимнастике Арина Аверина заняла первое место в упражнениях с обручем на Играх СНГ в Минске. Девушка набрала 36,1 балла. Второй стала Лала Крамаренко, набрав 35,1 балла. Третья — белоруска Алина Горносько.

Художественная гимнастика. II Игры СНГ, Минск. Отдельные виды, обруч

1. Арина Аверина (Россия) — 36,1 балла

2. Лала Крамаренко (Россия) — 35,1

3. Алина Горносько (Белоруссия) — 33,35

4. Елизавета Зорькина (Белоруссия) — 32,2

5. Вилана Савадян (Узбекистан) — 31,95

6. Эрика Жайлауова (Казахстан) — 30,05

7. Милана Парфилова (Казахстан) — 29,95

8. Камилла Сеидзаде (Азербайджан) — 28,2

Вторые в истории Игры стран СНГ проходят с 4 по 14 августа на территории Белоруссии.