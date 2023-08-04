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Сегодня, 17:52

Арина Аверина рассказала, как переносит отсутствие Винер на Играх стран СНГ

Ана Горшкова
Корреспондент
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Гимнастке Арине Авериной было бы проще выступать на Играх стран СНГ, если бы рядом находилась президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер.

«Проще, когда Ирина Александровна присутствует с нами лично, рядом. Но мы уже научены — и на Олимпиаде, когда был ковид, она была с нами по камере. И сейчас она с нами присутствует. У нее недавно был юбилей — мы ее поздравили, все по-домашнему. Она сделала праздник для всего мира художественной гимнастики, пригласила много певцов. Советовалась с нами, кого мы хотим видеть. Она разделила свой день рождения со всем миром художественной гимнастики», — приводит слова Авериной ТАСС.

Церемония открытия вторых Игр стран СНГ состоится 5 августа. Соревнования по художественной гимнастике завершатся в воскресенье.

Ранее Ирина Винер рассказала, почему приняла решение не ехать на Игры стран СНГ в Минск.

Напомним, что в марта Апелляционный трибунал Фонда гимнастической этики (GEF) дисквалифицировал ее на два года и отстранил от турниров под эгидой FIG. Слушания по апелляции на отстранение пройдут в октябре.

Источник: ТАСС
Арина Аверина
Ирина Винер-Усманова
Художественная гимнастика
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