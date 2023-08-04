Арина Аверина рассказала, как переносит отсутствие Винер на Играх стран СНГ

Гимнастке Арине Авериной было бы проще выступать на Играх стран СНГ, если бы рядом находилась президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер.

«Проще, когда Ирина Александровна присутствует с нами лично, рядом. Но мы уже научены — и на Олимпиаде, когда был ковид, она была с нами по камере. И сейчас она с нами присутствует. У нее недавно был юбилей — мы ее поздравили, все по-домашнему. Она сделала праздник для всего мира художественной гимнастики, пригласила много певцов. Советовалась с нами, кого мы хотим видеть. Она разделила свой день рождения со всем миром художественной гимнастики», — приводит слова Авериной ТАСС.

Церемония открытия вторых Игр стран СНГ состоится 5 августа. Соревнования по художественной гимнастике завершатся в воскресенье.

Ранее Ирина Винер рассказала, почему приняла решение не ехать на Игры стран СНГ в Минск.

Напомним, что в марта Апелляционный трибунал Фонда гимнастической этики (GEF) дисквалифицировал ее на два года и отстранил от турниров под эгидой FIG. Слушания по апелляции на отстранение пройдут в октябре.