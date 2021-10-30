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Арина Аверина осталась довольна своим выступлением с лентой на чемпионате мира

Арина Аверина рассказала, что довольна своим выступлением с лентой на чемпионате мира
15:44

Россиянка Арина Аверина высказалась о своем выступлении с лентой на чемпионате мира по художественной гимнастике в японском Китакюсю.

«Я счастлива, что мне удалась лента. Я преодолела себя, начиная с 2018 года все не ладилось с ленточкой, никак не шло. Здесь три выхода и все одинаково хорошо», — цитирует Аверину ТАСС.

В субботу Аверина завоевала бронзу в индивидуальном многоборье, набрав 103,200 балла. Дина Аверина стала первой (108,400).

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Виктория Кравченко все материалы автора
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