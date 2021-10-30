Гимнастка Леванова считает, что сестрам Авериным по силам выступить на Олимпиаде в 2024 году

Пятикратная чемпионка мира по художественной гимнастике Евгения Леванова оценила выступление Дины и Арины Авериных на чемпионате мира в Китакюсю (Япония).

«Дина молодец, Дина — герой. Она поставила рекорд, прошла все свои программы за эти три дня чисто. Она огромная молодец, сделала все, что было возможно. Я бы не хотела говорить о судействе — я не судья, я только спортсменка, которая следила и переживала. Могу сказать только, что мне очень понравилась программа Арины с лентой. Ариша сегодня сделала именно ленты намного лучше, чем в прошлый день соревнований — мне очень понравилось.



Если девочки будут очень сильно хотеть этого, все получится. Нет ничего невозможного, и если у них будут целью Олимпийские игры в Париже, то они, конечно, дойдут до них», — приводит «Газета.ru» слова Левановой.

По итогам чемпионата мира в Китакюсю Дина Аверина стала 18-кратной чемпионкой мира и побила рекорд другой российской гимнастки Евгении Канаевой (17 золотых медалей на чемпионатах мира).

Летняя Олимпиада-2024 пройдет в Париже (Франция) с 26 июля по 11 августа.