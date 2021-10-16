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Четыре Березуцких на одном фото: рестораторы и футболисты

09:00
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Главный тренер ЦСКА Василий Березуцкий отреагировал на новость о том, что ресторан Twins Garden получил две звезды «Мишлен». Это заведение открыли Иван и Сергей Березуцкие, которые являются однофомильцами бывших игроков сборной России по футболу, братьев-близнецов Алексея и Василия.

«Поздравляю с двумя звездочками, хотя не имеем отношение к ресторану у вас невероятно вкусно и душевно. Так держать», — написал Василий в Instagram.

Публикация от brother (@berezutskiy24)

Девять московских ресторанов получили звезды «Мишлен» и вошли в Гид по столице на 2022 год. В номинации «Лучшее обслуживание» (Service Award) победил Twins Garden, который в этом году вошел в список 50 лучших ресторанов мира.

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Иван Шитик все материалы автора

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