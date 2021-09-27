Самое интересное со страниц спортсменов в Instagram за неделю.

Отпуск Даниила Медведева завершен, теннисист уже вернулся на корт (и выиграл командный титул в Кубке Лейвера)

Евгений Малкин получил подарок от Мемфиса Депая

Елена Веснина и Маргарита Мамун посетили «Гран-при России» в Сочи

Юлия Ефимова наслаждается райским отдыхом на Гавайях (и отправилась на свадьбу)

Серена Уильямс соревнуется в прыжках в высоту на пляже (такой вот полет в 40-летие)

Мария Ласицкене встретилась с Никитой Мазепиным (пилот на домашнем этапе «Ф-1» нанес на шлем именя всех призеров Олимпиады и Паралимпиады в Токио)

Дарья Клишина провела субботнее утро, загорая на шезлонге на берегу океана

Лионель Месси весело провел свободный вечер в компании семьи и друзей (они помогают ему быстрее восстановиться после травмы и ждут голов за «ПСЖ»)

Елизавета Тутамышева встречает осень, гуляя по улицам Санкт-Петербурга (до и после поездки в Сызрань)