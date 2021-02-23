Спортсменки поздравляют мужчин с Днем защитника Отечества. И как спортсмены делают это сами.

Елена Веснина пожелала всем мужчинам мира и любви

Милые пожелания от Дарьи Клишиной

Жена Александра Овечкина Анастасия выложила снимок их сына в хоккейной форме

Шикарное поздравления от шикарной Татьяны Навки

Софья Самодурова написала поздравление, приложив фотографию в нижнем белье

Татьяна Тарасова в честь праздника поделилась фотографией Максима Ковтуна около бюста своего прославленного отца Анатолия Тарасова на Аллее Славы ЦСКА после принятия присяги

Дмитрий Тарасов поздравил всех с Днем защитника Отечества, выложив фото с Хабибом

Владислав Радимов сегодня отмечает День полузащитника Отечества