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Шикарный пост Навки, чувственные Веснина и Самодурова, Тарасов с Хабибом. Звезды — о Дне защитника Отечества

Сегодня, 16:45
Татьяна Навка, Дмитрий Тарасов и Хабиб Нурмагомедов, Елена Веснина. Фото tatiana_navka, tarasov23, vesnushka86, Instagram
Татьяна Навка, Дмитрий Тарасов и Хабиб Нурмагомедов, Елена Веснина. Фото tatiana_navka, tarasov23, vesnushka86, Instagram
Спортсменки поздравляют мужчин с Днем защитника Отечества. И как спортсмены делают это сами.

Елена Веснина пожелала всем мужчинам мира и любви

Милые пожелания от Дарьи Клишиной

Жена Александра Овечкина Анастасия выложила снимок их сына в хоккейной форме

Шикарное поздравления от шикарной Татьяны Навки

Софья Самодурова написала поздравление, приложив фотографию в нижнем белье

Татьяна Тарасова в честь праздника поделилась фотографией Максима Ковтуна около бюста своего прославленного отца Анатолия Тарасова на Аллее Славы ЦСКА после принятия присяги

Дмитрий Тарасов поздравил всех с Днем защитника Отечества, выложив фото с Хабибом

Владислав Радимов сегодня отмечает День полузащитника Отечества

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