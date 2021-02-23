Шикарный пост Навки, чувственные Веснина и Самодурова, Тарасов с Хабибом. Звезды — о Дне защитника Отечества
Сегодня, 16:45
Спортсменки поздравляют мужчин с Днем защитника Отечества. И как спортсмены делают это сами.
Елена Веснина пожелала всем мужчинам мира и любви
Милые пожелания от Дарьи Клишиной
Жена Александра Овечкина Анастасия выложила снимок их сына в хоккейной форме
Шикарное поздравления от шикарной Татьяны Навки
Софья Самодурова написала поздравление, приложив фотографию в нижнем белье
Татьяна Тарасова в честь праздника поделилась фотографией Максима Ковтуна около бюста своего прославленного отца Анатолия Тарасова на Аллее Славы ЦСКА после принятия присяги
Дмитрий Тарасов поздравил всех с Днем защитника Отечества, выложив фото с Хабибом
Владислав Радимов сегодня отмечает День полузащитника Отечества
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