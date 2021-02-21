Ефимова не расстается с купальником в Калифорнии, букет для собаки Загитовой, идеальная форма Клишиной

Все самое интересное в Instagram спортсменов за прошедшую неделю.

Анастасии Потаповой не удалось надолго задержатьна Australian Open, зато появилась возможность увидеть австралийские интересности.

Евгения Медведева выложила фото в образе и выразила большой респект японской культуре.

Валерий Карпин очень рад вернуться к семье после длительных сборов «Ростова».

Дарья Клишина демонстрирует не только романтичные фото, но и тренировочные, со стальным прессом.

Уж не в фигурное ли катание Евгений Плющенко собирается отдать второго ребенка?

Антон Миранчук решил немного пофилософствовать.

Юлия Ефимова не расстается с водой в любое время года, тем более теплой калифорнийской зимой.

У любимой собаки Алины Загитовой — собаки породы акита-ину по кличке Масару — на этой неделе был день рождения. Интересно, ей, правда, подарили букет роз?

Экс-вратарь ЦСКА продолжает пугать подписчиков крайне странными постами. Хотя уверяет, что у него все хорошо и волноваться не о чем. Надеемся, что питаться салатом из окурков Сергей Чепчугов больше не будет.