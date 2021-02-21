Ефимова не расстается с купальником в Калифорнии, букет для собаки Загитовой, идеальная форма Клишиной
Анастасии Потаповой не удалось надолго задержатьна Australian Open, зато появилась возможность увидеть австралийские интересности.
Евгения Медведева выложила фото в образе и выразила большой респект японской культуре.
Валерий Карпин очень рад вернуться к семье после длительных сборов «Ростова».
Дарья Клишина демонстрирует не только романтичные фото, но и тренировочные, со стальным прессом.
Уж не в фигурное ли катание Евгений Плющенко собирается отдать второго ребенка?
Антон Миранчук решил немного пофилософствовать.
Юлия Ефимова не расстается с водой в любое время года, тем более теплой калифорнийской зимой.
У любимой собаки Алины Загитовой — собаки породы акита-ину по кличке Масару — на этой неделе был день рождения. Интересно, ей, правда, подарили букет роз?
Экс-вратарь ЦСКА продолжает пугать подписчиков крайне странными постами. Хотя уверяет, что у него все хорошо и волноваться не о чем. Надеемся, что питаться салатом из окурков Сергей Чепчугов больше не будет.
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